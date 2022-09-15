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03:31 (мск), источник: Известия

Во Франции могут узаконить эвтаназию

Профсоюзы и общественники Франции будут на протяжении полугода обсуждать вопрос, выдвинутый президентом страны Эммануэлем Макроном относительно легализации эвтаназии. Свыше 90% французов выступают за то, чтобы неизлечимо больной и страдающий человек мог покончить с собой в комфортных условиях. Эксперты в беседе с «Известиями» рассказали о своевременности и этапах обсуждения легализации данной процедуры.

Источник: Reuters

Шестимесячные дебаты, объявленные Макроном, проходят на базе созданной им в этом году структуры: Национального совета по возрождению. С помощью этого механизма президент хочет сделать процесс принятия решений более демократичным — через всенародное обсуждение.

Как посчитал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров, предполагается, что различные социальные слои, например, профсоюзы, гражданское общества, представители власти на этой площадке будут обсуждать социально-экономические вопросы. В том числе обеспечить людям достойную старость.

«Но целесообразность этого вызывает сомнения — потому что уже есть парламент и экономический, социальный и экологический советы. Видимо, Эммануэль Макрон в свете неудачи на парламентских выборах (в июне 2022 года его партия “Вперед, республика!” не смогла получить там абсолютное большинство — Ред.) решил задать новый вектор своего правления на ближайшие пять лет — потому что провести через парламент такие резонансные проекты ему будет тяжело», — сказал он.

По мнению эксперта, есть вероятность, что инициативу будут принимать на референдуме. Таким образом, подчеркнул Федоров, Макрон пытается создать механизм прямой демократии.

«Тема эвтаназии уже давно широко обсуждается. Но почему Эммануэль Макрон выступил с такой инициативой сейчас, когда у страны и так много проблем (те же цены на газ и электричество), непонятно», — добавил в беседе с «Известиями» старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Андрей Кудрявцев.

По его словам, на фоне ситуации вокруг Украины вопрос эвтаназии кажется второстепенным. Это наталкивает на мысль, что президенту Франции нужен консенсус. Он выбрал направление, где может завязаться дискуссия, которая выведет общество к решениям, приемлемым для всех.

Во Франции в отличие от других пяти стран полноценно практика эвтаназии не работает, законы на этот счет в Пятой республике всё же действуют. Два закона об эвтаназии были приняты в 2005 и 2016 годах. Правовая база дает право лишь на «глубокую и непрерывную седацию», облегчение страданий, но не на прерывание жизни.

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