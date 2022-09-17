Глава МИД Украины счел загадкой отказ ФРГ поставлять танки Киеву

Кулеба считает эту ситуацию «необъяснимой», так как в распоряжении Берлина есть необходимые вооружения.
«Для нас это загадка: сейчас мы просим танки Leopard или Marder, а Германия поставляет бронеавтомобили Dingo. Это тоже полезно, и мы благодарны за это. Но это не то, что нам больше всего нужно в бою. В чем проблема? Почему мы не можем получить то, что нам нужно, и то, что есть у Германии?» — возмутился Кулеба.
Глава украинского МИД потребовал от канцлера ФРГ Олафа Шольца начать отправку танков в ближайшее время. По его словам, данное решение «должно быть принято сейчас».
Ранее, 15 сентября, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Германия поставит Украине две реактивных системы залпового огня MARS II и обучит украинских военных ими пользоваться уже в сентябре. Кроме того, по словам министра, Германия предоставит украинской стороне 50 бронеавтомобилей Dingo, а также поможет в обмене старой военной техники на новую и поспособствует поставке БМП-1 из Греции.
До этого Ламбрехт отказала Украине в поставке основных боевых танков. Она заявила, что ни одна другая страна пока не передала такую военную технику, а в одностороннем порядке ФРГ делать это не будет.
10 сентября глава МИД Германии Анналена Бербок во время визита в Киев заявила, что ФРГ продолжит поставки оружия, денег и гуманитарной помощи Украине. При этом она уклончиво говорила о возможных поставках танков Leopard 2.
Позднее читатели немецкого издания Die Welt подвергли критике Бербок из-за ее требования поставить Украине танки. Они указали, что ее политика наносит вред гражданам Германии.
5 сентября сопредседатель партии «Альтернатива для Германии», депутат бундестага Тино Крупалла заявил, что поставки танков Leopard 2 приведут к эскалации конфликта на Украине и к усилению экономической войны. Он призвал отказаться от поставок, чтобы не втягивать Германию в конфликт еще сильнее.
Ранее, 2 сентября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал «изменить философию поставок оружия» и поставить Киеву новые немецкие танки Leopard 2. Он обратил внимание, что летом ФРГ поставила Украине десять тяжелых артиллерийских орудий типа Panzerhaubitze 2000, 15 зенитных танков, три реактивные системы залпового огня и три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
Германия поставляет Украине вооружения на фоне проводимой Россией с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.