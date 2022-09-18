Орбан допустил потерю Украиной половины территории

Господин Орбан выступил с речью на закрытой встрече в поселке Кетче 10 сентября. Детали его выступления опубликовало издание Szabad Europa («Радио Свобода», признана в РФ иноагентом).
Виктор Орбан заявил, что вооруженный конфликт на Украине был бы локальным, но вмешался Запад и сделал его глобальным, и сейчас санкциями Европа «стреляет себе в ногу».
Венгерский премьер сказал, что попытается предотвратить продление санкций ЕС против России этой осенью. Он рассчитывает на то, что после сентябрьских выборов в Италии будет сформировано правительство, которое поддержит его позицию.
Вышеградская четверка (V4 — входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия), по словам господина Орбана, станет мощным центром силы в ЕС. Он признал, что на фоне украинского кризиса страны V4 переживают кризис в отношениях. Однако премьер-министр Венгрии надеется, что в Словакии и Чехии сформируются правительства, с которыми «Фидес» (партия Виктора Орбана) сможет заключить союз.