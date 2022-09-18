Ципрас назвал Европу главным проигравшим от кризиса на Украине

«Главный проигравший в экономическом и геополитическом плане — Европа, у которой есть огромный дефицит стратегии. США ничего не теряют ни геостратегически, ни экономически. Россия тоже ничего не теряет в экономическом плане. Рубль стал одной из самых сильных валют. Из-за роста цен на газ и огромных запасов, она смогла стать регулятором — открывать и закрывать вентиль», — заявил лидер главной оппозиционной партии Коалиция радикальных левых сил — Прогрессивный альянс (СИРИЗА-ПА).
Политик также призвал оценить, насколько успешными оказались введенные против России жесткие санкции, «или эти меры ведут нас к тому, что мы стреляем себе в ногу?».
«Я считаю, что Европа в целом и люди… вступают в затяжную холодную войну, которая будет иметь огромные экономические последствия. Европейский союз должен приобрести автономную геополитическую стратегию. В рамках НАТО, но с явным намерением защищать свои интересы. …В противном случае очень скоро Европа будет не просто в хвосте развития событий, но и столкнется с проблемой существования», — подытожил Ципрас.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в этих странах во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.