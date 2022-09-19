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Спецоперация на Украине
06:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Эрдоган: мы хотим перенести позитивный климат зерновой сделки на достижение мира

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара продолжит направлять усилия на прекращение боевых действий на Украине дипломатическим путем, а также на устранение региональных и глобальных последствий кризиса.

Источник: AFP 2022

Он считает примером таких усилий зерновую сделку о вывозе украинского зерна по Черному морю.

«Мы хотим перенести позитивный климат, достигнутый здесь (в Стамбуле по зерновой сделке.— “Ъ”) на прекращение огня и затем в прочный мир», — сказал господин Эрдоган на заседании Турецко-американского национального координационного комитета в Нью-Йорке (цитата по Anadolu).

Российско-украинские переговоры были приостановлены в мае. Последняя очная встреча делегаций состоялась в Стамбуле 29 марта. Владимир Путин на прошлой неделе говорил, что Москва готова сделать все для скорейшего завершения конфликта, однако Киев отказывается от переговоров. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк накануне, 18 сентября, говорил, что не видит смысла в переговорах или встрече президентов. Генсек ООН Антониу Гутерреш считает, что стороны далеки от переговоров.

Леонид Уварчев

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