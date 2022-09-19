Компьютер вычислил потенциальных соавторов пьес Шекспира Дело касается не только написания, но и адаптации работ поэта
Фоторепортажи
9Начало нового учебного года в школах России
16Прощание с Дарьей Дугиной
Главное
Спецоперация на Украине
11:56 (мск), источник: © РИА Новости

Китай не потерпит попыток отделить Тайвань, заявили в Пекине

ПЕКИН, 19 авг — РИА Новости. Китай не потерпит попыток расколоть страну, оставляет за собой право принять все необходимые меры, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Источник: AP 2022

«В мире есть только один Китай, Тайвань является частью Китая, а правительство Китайской Народной Республики является единственным легитимным правительством Китая. Реализация полного воссоединения Родины является общим стремлением и священным долгом всех сыновей и дочерей Китая», — заявила дипломат.

По ее словам, Китай готов сделать все возможное, чтобы стремиться к перспективе мирного воссоединения.

«В то же время мы не потерпим никаких действий, направленных на раскол страны, сохраняем за собой право принять все необходимые меры», — подчеркнула она.

Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что США не поощряют Тайвань к обретению независимости от Китая, несмотря на сотрудничество с островом.

При этом он подчеркнул, что США выступят на защиту Тайваня в случае начала военного конфликта острова с КНР, «в том случае, если будет беспрецедентная атака».

После записи интервью CBS попросил Белый дом прокомментировать заявление Байдена. Представитель администрации в ответ на просьбу заявил, что политика США в отношении Тайваня не изменилась.

В пятницу CNN со ссылкой на заместителя директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвида Коэна сообщали, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы поручил своим военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

Справка
Нэнси Пелоси совершила исторический визит на ТайваньСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси совершила исторический визит на Тайвань вопреки опасениям спровоцировать военный конфликт между США и Китаем.
 В США обнародован план разрушения России
Шольц пригрозил Польше после требования репараций
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Байден Джо