Китай не потерпит попыток отделить Тайвань, заявили в Пекине

«В мире есть только один Китай, Тайвань является частью Китая, а правительство Китайской Народной Республики является единственным легитимным правительством Китая. Реализация полного воссоединения Родины является общим стремлением и священным долгом всех сыновей и дочерей Китая», — заявила дипломат.
По ее словам, Китай готов сделать все возможное, чтобы стремиться к перспективе мирного воссоединения.
«В то же время мы не потерпим никаких действий, направленных на раскол страны, сохраняем за собой право принять все необходимые меры», — подчеркнула она.
Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что США не поощряют Тайвань к обретению независимости от Китая, несмотря на сотрудничество с островом.
После записи интервью CBS попросил Белый дом прокомментировать заявление Байдена. Представитель администрации в ответ на просьбу заявил, что политика США в отношении Тайваня не изменилась.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.