ОП ЛНР призвала главу республики немедленно провести референдум

В заявлении подчеркивается, что такой шаг не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию республики.
В Общественной палате отметили, что киевские националисты перешли все красные линии, но провокации только сплотили местное население, а также укрепили его волю и веру. Исходя из этого, есть уверенность в том, что жители республики полностью поддержат инициативу по референдуму, подчеркнули там.
В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их независимость. Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Обе республики объявили о планах войти в состав России. Позже об аналогичном желании заявили в Херсонской и Запорожской областях.
Как сообщал РИА Новости секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, освобожденные территории ЛНР и ДНР, а также Херсонской области войдут в состав России. То же самое касается и Запорожской области, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.