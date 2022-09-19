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17:08 (мск), источник: © РИА Новости

ОП ЛНР призвала главу республики немедленно провести референдум

ЛУГАНСК, 19 сен — РИА Новости. Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику и Народному совету с инициативой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России.

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Источник: РИА "Новости"

В заявлении подчеркивается, что такой шаг не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию республики.

В Общественной палате отметили, что киевские националисты перешли все красные линии, но провокации только сплотили местное население, а также укрепили его волю и веру. Исходя из этого, есть уверенность в том, что жители республики полностью поддержат инициативу по референдуму, подчеркнули там.

В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их независимость. Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Обе республики объявили о планах войти в состав России. Позже об аналогичном желании заявили в Херсонской и Запорожской областях.

Как сообщал РИА Новости секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, освобожденные территории ЛНР и ДНР, а также Херсонской области войдут в состав России. То же самое касается и Запорожской области, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.

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