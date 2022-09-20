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Спецоперация на Украине
04:40 (мск), источник: Life.ru

Трасс решила, сколько денег дать Киеву в следующем году

Премьер-министр Британии Лиз Трасс на этой неделе намерена сообщить мировым лидерам о планах официального Лондона предоставить Украине не менее 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (примерно 2,6 миллиарда долларов) в качестве военной помощи в 2023 году. Об этом сообщает Financial Times.

Источник: РИА "Новости"

«Лиз Трасс на этой неделе сообщит мировым лидерам, что Британия в следующем году предоставит сумму, которая сравняется или превысит 2,3 миллиарда, выделенных Украине для военных действий против России в 2022 году, (Трасс объявит об этом. — Прим. Лайфа) во время своей первой заграничной поездки в качестве премьер-министра Великобритании», — пишет газета.

Премьер, повидавшаяся со многими лидерами на похоронах Елизаветы II в Лондоне, 20 сентября, как ожидается, прибудет в Нью-Йорк и объявит о намерении продолжать поддерживать Киев в долгосрочной перспективе. По приезду в США она проведёт двусторонние переговоры с американским лидером Джо Байденом, также у премьера запланирована встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

В конце августа власти Британии заявляли, что страна с момента начала российской спецоперации на Украине выделила Киеву 2,3 миллиарда фунтов стерлингов. Лондон и ранее уже объявлял о планах помощи Украине — в августе уже экс-премьер Борис Джонсон рассказал о новом пакете военной помощи Украине на 54 миллиона фунтов (63,5 миллиона долларов), который включает, в частности, ракетные системы, 850 микродронов Black Hornet и две тысячи других беспилотников.

Ранее, напомним, первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что предоставление Киеву артиллерии делает Запад пособником преступлений Украины против мирных людей. Дипломат выразил отвращение к тому, что поставки оружия Украине — прибыльный бизнес-проект для США и Великобритании.

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