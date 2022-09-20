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22:46 (мск), источник: ТАСС

Макрон заявил, что готов продолжать диалог с Россией о восстановлении мира

ПАРИЖ, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в среду во время выступления с трибуны 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН заявил, что готов продолжать диалог с Россией о восстановлении мира.

Источник: РИА "Новости"

«Франция настойчиво выступает за мир, — сказал Макрон. — Для этой цели я веду диалог с Россией». Он подчеркнул, что вел диалог с РФ до начала конфликта на Украине, «поддерживал его в последние месяцы и намерен вести дальше».

Президент подчеркнул, что Франция пыталась не допустить возникновения украинского конфликта и в настоящий момент намерена использовать различные инструменты для восстановления мира.

Макрон также предупредил о риске разделения мира на враждующие блоки и альянсы из-за конфликта на Украине, а также на фоне противостояния Китая и США.

«Франция отрицает логику блоков и эксклюзивных альянсов. Помимо прямых последствий этого конфликта, мы сталкиваемся с риском нового раздела мира», — сказал он. По его словам, речь идет не о выборе лагеря между Западом и Востоком, Севером и Югом, а об «ответственности всех, кто привержен соблюдению Устава ООН и самого ценного блага — мира».

«Помимо войны, существует риск разделения мира, который станет прямым и непрямым следствием конфликта [на Украине]», — добавил он.

В этом году Макрон неоднократно проводил телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, при этом общая продолжительность их бесед, по подсчетам самого французского лидера, превысила 100 часов.

Последний по времени раз Макрон и Путин беседовали по телефону 11 сентября. В ходе этого разговора Путин заявил о необходимости поставок зерна из портов Черного моря в первую очередь в развивающиеся страны. Также он указал на то, что регулярные украинские атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) чреваты катастрофическими последствиями, в связи с чем призвал повлиять на Киев.

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