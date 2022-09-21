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04:10 (мск), источник: © РИА Новости

Вучич не исключил начала военного конфликта мирового уровня

БЕЛГРАД, 20 сен — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил на полях Генассамблеи ООН, что ожидает ухудшения отношений Запада с Россией и КНР и расширения вооруженного конфликта до мирового уровня.

Источник: © РИА Новости

Глава сербского государства находится в Нью-Йорке, где участвует в Генассамблее ООН. По его словам, на полях мероприятия к нему обращались с вопросами многие российские СМИ, но он «не мог с ними разговаривать, пока не услышит обращение российского президента» Владимира Путина, ожидаемое вечером во вторник.

«Нетрудно предположить, что в основных чертах скажет президент Путин. Предполагаю, что из фазы специальной военной операции мы приближаемся к большому военному конфликту и вопрос в том, каковы границы и хотим ли войти через некоторое время (возможно, через месяц или два) в большой военный конфликт, которого у нас не было со Второй мировой войны», — заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.

Для всех нас, кто хотел бы быть в безопасности и обеспечить гражданам безопасность, для нас нет хороших и легких вестей, и ожидаю: все, что увидим в предстоящем периоде — дальнейшее осложнение отношений между Западом и Россией, а также между Западом и КНР.

Александр Вучич
президент Сербии
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