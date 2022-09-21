Вучич не исключил начала военного конфликта мирового уровня

Глава сербского государства находится в Нью-Йорке, где участвует в Генассамблее ООН. По его словам, на полях мероприятия к нему обращались с вопросами многие российские СМИ, но он «не мог с ними разговаривать, пока не услышит обращение российского президента» Владимира Путина, ожидаемое вечером во вторник.
«Нетрудно предположить, что в основных чертах скажет президент Путин. Предполагаю, что из фазы специальной военной операции мы приближаемся к большому военному конфликту и вопрос в том, каковы границы и хотим ли войти через некоторое время (возможно, через месяц или два) в большой военный конфликт, которого у нас не было со Второй мировой войны», — заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.