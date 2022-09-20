Байден предложил на пост посла в России главу дипмиссии в Армении Трейси

«Сегодня президент Джо Байден объявил о намерении назначить следующих лиц для службы в качестве ключевых лидеров своей администрации… Линн М. Трейси, кандидат на должность чрезвычайного и полномочного посла в Российской Федерации», — сказано в пресс-релизе.
Предлагаемые президентом кандидатуры послов проходят утверждение в сенате с публичными слушаниями и должны быть согласованы с принимающей стороной.
Предыдущий посол Джон Салливан недавно досрочно завершил командировку, продлившуюся почти три года, из-за тяжелой болезни и смерти жены.
Она владеет русским языком и уже работала в Москве — в 2014—2017 годах занимала пост заместителя главы дипломатической миссии.
В 2012—2014 годах Трейси была заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии, а в 2010—2011 годах служила замглавы миссии в Туркмении. За работу в консульстве США в пакистанском Пешаваре Трейси получила ведомственную награду «за героизм». Ее прочие зарубежные командировки включали Казахстан, Киргизию и Афганистан.