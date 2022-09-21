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04:32 (мск), источник: ТАСС

Премьер Японии заявил, что авторитет ООН под угрозой

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида считает, что авторитет ООН сейчас находится под угрозой, в связи с чем необходимо всерьез приступить к переговорам о реформе организации. Об этом он заявил во вторник, выступая в ходе общеполитической дискуссии в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Источник: Reuters

«Мы все собрались здесь, потому что мы поддерживаем фундаментальное видение и принципы Устава ООН. Необходимо поддерживать международный порядок с твердо установленным верховенством права. ООН играет центральную роль в развитии такого международного порядка», — сказал он. По словам Кисиды, международное сообщество сейчас сталкивается с различными вызовами, включая ситуацию на Украине, попирающими принципы ООН.

«Сейчас самое время ввернуться к видению и принципам Устава ООН, мобилизовать нашу силу и мудрость для обеспечения международного порядка, основанного на верховенстве права. Необходимо провести реформу ООН, включая реформу Совбеза ООН, чтобы возвратиться к видению и принципам Устава ООН с укреплением таких функций, как разоружение и нераспространение», — подчеркнул премьер Японии, пообещав, что Токио будет оказывать этому поддержку.

«Мы должны признать тот факт, что авторитет ООН находится под угрозой», отметил Кисида, упомянув в этом контексте конфликт на Украине.

«Сейчас необходимы реальные шаги по направлению к реформе Совбеза ООН. Пришло время начать переговоры по реформе ООН на основе конкретного текста. Саммит будущего в 2024 году — это хорошая возможность для широкого пересмотра характера ООН», — сказал японский премьер.

В настоящий момент в Совет Безопасности ООН входит пять постоянных членов — Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. Каждая из этих стран имеет в совете право вето. Избираемые по географическому принципу 10 участников совета обладают статусом непостоянных членов.

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