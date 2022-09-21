Премьер Японии заявил, что авторитет ООН под угрозой

«Мы все собрались здесь, потому что мы поддерживаем фундаментальное видение и принципы Устава ООН. Необходимо поддерживать международный порядок с твердо установленным верховенством права. ООН играет центральную роль в развитии такого международного порядка», — сказал он. По словам Кисиды, международное сообщество сейчас сталкивается с различными вызовами, включая ситуацию на Украине, попирающими принципы ООН.
«Сейчас самое время ввернуться к видению и принципам Устава ООН, мобилизовать нашу силу и мудрость для обеспечения международного порядка, основанного на верховенстве права. Необходимо провести реформу ООН, включая реформу Совбеза ООН, чтобы возвратиться к видению и принципам Устава ООН с укреплением таких функций, как разоружение и нераспространение», — подчеркнул премьер Японии, пообещав, что Токио будет оказывать этому поддержку.
«Сейчас необходимы реальные шаги по направлению к реформе Совбеза ООН. Пришло время начать переговоры по реформе ООН на основе конкретного текста. Саммит будущего в 2024 году — это хорошая возможность для широкого пересмотра характера ООН», — сказал японский премьер.
В настоящий момент в Совет Безопасности ООН входит пять постоянных членов — Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. Каждая из этих стран имеет в совете право вето. Избираемые по географическому принципу 10 участников совета обладают статусом непостоянных членов.