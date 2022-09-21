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11:56 (мск), источник: © РИА Новости

Освобожденную часть Николаевской области присоединили к Херсонской

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости. Освобожденная часть Николаевской области включена в состав Херсонской, ее жители также примут участие в предстоящем референдуме, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Ранее сообщалось, что референдум по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации будет проведен в период с 23 по 27 сентября. Избирательный бюллетень будет содержать один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.

«К нам обратились представители села Александровка и города Снегиревка освобожденной части Николаевской области и попросили включить их в состав Херсонской области. Теперь они будут как административные единицы Херсонской области принимать участие в референдуме», — сказал РИА Новости Стремоусов.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о решениях провести референдумы и войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

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