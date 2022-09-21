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Частичная мобилизация: важное
18:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Сенатор Бондарев о мобилизации выпускников военных кафедр: только те, кто служил

Глава комитета Совета федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в ответ на вопрос о выпускниках военных кафедр вузов сказал, что под объявленную частичную мобилизацию попадают только те, кто служил в вооруженных силах России.

Источник: Reuters

Журналисты задали сенатору вопрос, подлежат ли мобилизации выпускники военных кафедр вузов. «Министр же вам разъяснил: призываться будут те, кто служил. Еще раз говорю: те, кто служил», — ответил сенатор (цитата по РИА «Новости»).

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что наряду с солдатами, старшинами и прапорщиками до 35 лет, а также младшими офицерами до 45 лет, на службу могут призвать выпускников военных кафедр, если их военно-учетные специальности «будут востребованы».

Сегодня, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Как после пояснил министр обороны Сергей Шойгу, мобилизация коснется 300 тыс. резервистов. Что касается выпускников военных кафедр, то, по словам министра, мобилизационные предписания получат только те, чья военно-учетная специальность будет востребована.

Справка
Что известно о частичной мобилизации в РоссииПутин объявил в России частичную мобилизацию. По словам Шойгу, она затронет 300 тыс. человек. Что известно о мобилизации на данный момент — в материале РБК

Милена Костерева

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