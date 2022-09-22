В Германии заявили о невозможности понять стратегию Путина

«Для нас совершенно ясно — это украинская территория», — сказала министр в эфире немецкого телеканала ZDF, отвечая на вопрос, будут ли после проведения референдумов на Востоке Украины удары по этой территории приравниваться к ударам по России с возможной на это ядерной реакцией.
На вопрос о том, как она оценивает вероятность ядерного удара, министр пояснила, что воспринимает такие заявления как попытки запугивания. «У меня сильное впечатление, что раздается много угроз, что сейчас предпринимаются попытки запугать, попытки разделить Альянс в его поддержке Украины, но этого не произойдет с помощью таких угроз. Это должно быть очень четким сигналом для России — мы будем продолжать стоять на стороне Украины», — заключила глава Минобороны.
В среду президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.