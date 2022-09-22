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Частичная мобилизация: важное
14:39 (мск), источник: © РИА Новости

В Кремле назвали вручение повесток задержанным на акциях протеста законным

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Вручение повесток задержанным на митингах не противоречит закону, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Она не противоречит закону. И поэтому нет никакого нарушения прав», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, оправдана ли практика вручения повесток задержанным на антивоенных митингах.

Частичная мобилизация объявлена в России указом президента Владимира Путина со среды, 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.

В ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. По заверению министра обороны, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации нынешние призывники.

Справка
Что известно о частичной мобилизации в РоссииПутин объявил в России частичную мобилизацию. По словам Шойгу, она затронет 300 тыс. человек. Что известно о мобилизации на данный момент — в материале РБК
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