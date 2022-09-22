В Кремле назвали вручение повесток задержанным на акциях протеста законным

«Она не противоречит закону. И поэтому нет никакого нарушения прав», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, оправдана ли практика вручения повесток задержанным на антивоенных митингах.
Частичная мобилизация объявлена в России указом президента Владимира Путина со среды, 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.
В ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. По заверению министра обороны, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации нынешние призывники.