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00:26 (мск), источник: © РИА Новости

Кадыров заявил, что план призыва в Чечне перевыполнен на 254%

ГРОЗНЫЙ, 23 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что план призыва в республике перевыполнен на 254%, такие показатели были достигнуты ранее благодаря формированию новых подразделений МО РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В четверг провел совещание, посвященное теме призыва жителей ЧР на воинскую службу в рамках объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации. План призыва в Чеченской Республике перевыполнен на 254%. Такие показатели были достигнуты ранее благодаря формированию новых подразделений МО РФ. Все кандидаты на службу прошли через военный комиссариат. Мы проработали этот механизм с самого начала, еще до объявления частичной мобилизации», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Он отметил, что в республике есть резерв из тысяч добровольцев, которые при необходимости смогут пополнить ряды защитников отечества.

«Жители еще даже и не подозревали, что такие вопросы могут возникнуть, а мы уже все решили. Поэтому я призываю население ЧР, в частности, наших любимых и уважаемых матерей, соблюдать спокойствие», — добавил глава Чечни.

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.

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