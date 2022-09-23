Кадыров заявил, что план призыва в Чечне перевыполнен на 254%

«В четверг провел совещание, посвященное теме призыва жителей ЧР на воинскую службу в рамках объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации. План призыва в Чеченской Республике перевыполнен на 254%. Такие показатели были достигнуты ранее благодаря формированию новых подразделений МО РФ. Все кандидаты на службу прошли через военный комиссариат. Мы проработали этот механизм с самого начала, еще до объявления частичной мобилизации», — написал Кадыров в Telegram-канале.
«Жители еще даже и не подозревали, что такие вопросы могут возникнуть, а мы уже все решили. Поэтому я призываю население ЧР, в частности, наших любимых и уважаемых матерей, соблюдать спокойствие», — добавил глава Чечни.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.