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11:39 (мск), источник: © РИА Новости

ВЦИОМ: 97 процентов жителей Донбасса выступили за присоединение к России

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Большинство жителей ЛНР и ДНР (97%) накануне референдумов о судьбе своих регионов выступали за их вхождение в состав России, показали результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), размещенные на его сайте.

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Источник: © РИА Новости

Против вхождения в РФ не выступил никто. Еще 3% в каждой республике затруднились с ответом.

В референдумах собирались принять участие 87% жителей ДНР и столько же жителей ЛНР.

Телефонный опрос проведен по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) 22 сентября среди 2000 жителей ЛНР и ДНР от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.

Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.

С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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