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13:49 (мск), источник: Известия

В Кремле назвали востребованным переговорный процесс между РФ и Украиной

Переговорный процесс между РФ и Украиной востребован, но никаких предпосылок к этому Москва пока не видит. Об этом 23 сентября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что Белоруссия готова стать посредником в переговорах.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Переговорный процесс, конечно же, востребован. Востребован для достижения наших целей. Но никаких предпосылок, как мы уже говорили, мы не усматриваем для переговорного процесса», — сказал он журналистам.

22 сентября глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Белоруссия хочет быть участником переговоров между Россией и Украиной, готова содействовать их продолжению, в том числе на белорусской территории.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 сентября напомнил, что российская сторона не отказывается от переговорного процесса с Киевом. Глава МИДа подчеркнул, что чем дольше Украина этот процесс будет откладывать, тем сложнее будет договариваться.

При этом 26 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал возможные переговоры с РФ «смертным приговором» для Киева.

Делегации России и Украины провели четыре очные встречи в рамках переговоров. Первые три состоялись в Белоруссии, последняя — 29 марта в Стамбуле. 17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что Украина, по сути, вышла из переговорного процесса.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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