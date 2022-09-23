В Кремле назвали востребованным переговорный процесс между РФ и Украиной

«Переговорный процесс, конечно же, востребован. Востребован для достижения наших целей. Но никаких предпосылок, как мы уже говорили, мы не усматриваем для переговорного процесса», — сказал он журналистам.
22 сентября глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Белоруссия хочет быть участником переговоров между Россией и Украиной, готова содействовать их продолжению, в том числе на белорусской территории.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 сентября напомнил, что российская сторона не отказывается от переговорного процесса с Киевом. Глава МИДа подчеркнул, что чем дольше Украина этот процесс будет откладывать, тем сложнее будет договариваться.
При этом 26 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал возможные переговоры с РФ «смертным приговором» для Киева.
Делегации России и Украины провели четыре очные встречи в рамках переговоров. Первые три состоялись в Белоруссии, последняя — 29 марта в Стамбуле. 17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что Украина, по сути, вышла из переговорного процесса.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.