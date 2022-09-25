Володин призвал провести частичную мобилизацию в соответствии с законом

Он обратил внимание на сообщения о разных ситуациях, связанных с призывниками.
«С каждым случаем правильно разбираться отдельно. Если допущена ошибка — необходимо ее исправить», — написал спикер в Telegram-канале.
По его словам, к частичной мобилизации нельзя относиться формально, так как от ее эффективности зависит боеспособность российских войск и решение задач специальной военной операции.
Володин напомнил, что процесс мобилизации регулируется федеральными законами, указами президента, постановлениями правительства и приказами Минобороны, и призвал сообщать о всех фактах нарушения законов или подзаконных актов.
«На всех уровнях власти должны понимать свою ответственность. На обращения обязательно будем реагировать. Никого не оставим один на один с проблемами», — добавил он.
Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью одна тысяча километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность.