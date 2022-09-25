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Частичная мобилизация: важное
09:55 (мск), источник: © РИА Новости

Володин призвал провести частичную мобилизацию в соответствии с законом

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о важности проведения частичной мобилизации в соответствии с законодательством.

Источник: РИА "Новости"

Он обратил внимание на сообщения о разных ситуациях, связанных с призывниками.

«С каждым случаем правильно разбираться отдельно. Если допущена ошибка — необходимо ее исправить», — написал спикер в Telegram-канале.

По его словам, к частичной мобилизации нельзя относиться формально, так как от ее эффективности зависит боеспособность российских войск и решение задач специальной военной операции.

Володин напомнил, что процесс мобилизации регулируется федеральными законами, указами президента, постановлениями правительства и приказами Минобороны, и призвал сообщать о всех фактах нарушения законов или подзаконных актов.

«На всех уровнях власти должны понимать свою ответственность. На обращения обязательно будем реагировать. Никого не оставим один на один с проблемами», — добавил он.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью одна тысяча километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность.

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