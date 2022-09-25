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Частичная мобилизация: важное
12:01 (мск), источник: Ведомости

В СПЧ предложили увеличить призывной возраст получивших гражданство РФ

Необходимо рассмотреть возможность увеличения призывного возраста натурализованных граждан — мигрантов и других людей, прибывших в Россию и получивших гражданство, — до 45 или 50 лет, считает председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Его заявление опубликовано в Telegram-канале СПЧ.

Источник: РИА "Новости"

По словам Фадеева, в контексте обсуждения частичной мобилизации часто звучит претензия, которая касается трудовых мигрантов и других иностранцев, которые приехали в страну и получили российское гражданство. Глава СПЧ напомнил, что сейчас такие жители, если они старше 27 лет, согласно законодательству не подлежат призыву на военную службу, не могут получить военно-учетную специальность и попасть в запас.

«Конституция говорит, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ, не делая различий между теми, кто получил гражданство по рождению, и теми, кто был натурализован. Необходимо заполнить эту правовую лакуну и рассмотреть возможность увеличения призывного возраста натурализованных граждан до 45 или 50 лет», — заявил Фадеев.

При этом он подчеркнул, что речь не идет о немедленной мобилизации натурализованных иностранцев, что «было бы дискриминацией».

Фадеев предложил ввести в России механизм, подобный израильскому, где репатриант через год призывается в армию вне зависимости от возраста.

В СПЧ намерены провести консультации по этой теме с профильными комитетами Госдумы и Совета Федерации, а также с Главным правовым управлением Минобороны России.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране. Он отметил, что призыв затронет граждан, которые состоят в запасе, а также тех, кто проходил службу в рядах ВС и имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек.

Ранее Фадеев направил обращение в Минобороны России с просьбой как можно скорее разрешить проблемы, о которых стало известно в первые дни частичной мобилизации.

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