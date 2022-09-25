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13:26 (мск), источник: © РИА Новости

В Госдуме призвали к достойному обращению с мобилизованными в военкоматах

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артем Метелев призвал Минобороны РФ обеспечить достойные условия обращения с мобилизованными в военкоматах.

Источник: © РИА Новости

Ссылаясь на многочисленные публикации в интернете, Метелев направил министру обороны РФ Сергею Шойгу обращение, в котором призвал Минобороны «обеспечить единые и достойные условия отправки мобилизованных в места несения службы», сообщили в пресс-службе депутата.

«В первые же сутки мобилизации в военкоматы добровольно прибыли больше 10 тысяч человек. О чем это говорит? О высокой степени ответственности и патриотизма среди россиян. Но с чем они сталкиваются, попадая в военкомат? Вместо нормальных разъяснений и поддержки их жестко матерят, полностью деморализуя и подрывая боевой дух. Такие прецеденты вызывают неприязнь как к военно-политическому руководству, так и к государству в целом. Нужно срочно менять восприятие мобилизации и действий военных комиссариатов в обществе», — сообщил Метелев.

Парламентарий также отметил, что есть и положительные примеры того, как сотрудники военных комиссариатов работают с прибывающими мобилизованными гражданами, и на территории военкоматов проводятся патриотические мероприятия, усиливающие боевой настрой.

«Считаю важным, помимо необходимости корректного поведения сотрудников военкоматов, при отправке солдат исполнять Гимн Российской Федерации в сопровождении военных оркестров, привлекать священнослужителей для молитвы, ветеранов боевых действий или лидеров патриотических организаций для мотивационной речи, поднимающей боевой дух, а также организовывать совместное фотографирование для членов семей и самих бойцов», — добавил Метелев.

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