В Госдуме призвали к достойному обращению с мобилизованными в военкоматах

Ссылаясь на многочисленные публикации в интернете, Метелев направил министру обороны РФ Сергею Шойгу обращение, в котором призвал Минобороны «обеспечить единые и достойные условия отправки мобилизованных в места несения службы», сообщили в пресс-службе депутата.
«В первые же сутки мобилизации в военкоматы добровольно прибыли больше 10 тысяч человек. О чем это говорит? О высокой степени ответственности и патриотизма среди россиян. Но с чем они сталкиваются, попадая в военкомат? Вместо нормальных разъяснений и поддержки их жестко матерят, полностью деморализуя и подрывая боевой дух. Такие прецеденты вызывают неприязнь как к военно-политическому руководству, так и к государству в целом. Нужно срочно менять восприятие мобилизации и действий военных комиссариатов в обществе», — сообщил Метелев.
Парламентарий также отметил, что есть и положительные примеры того, как сотрудники военных комиссариатов работают с прибывающими мобилизованными гражданами, и на территории военкоматов проводятся патриотические мероприятия, усиливающие боевой настрой.
«Считаю важным, помимо необходимости корректного поведения сотрудников военкоматов, при отправке солдат исполнять Гимн Российской Федерации в сопровождении военных оркестров, привлекать священнослужителей для молитвы, ветеранов боевых действий или лидеров патриотических организаций для мотивационной речи, поднимающей боевой дух, а также организовывать совместное фотографирование для членов семей и самих бойцов», — добавил Метелев.