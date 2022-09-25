Губернаторы потребовали соблюдать закон при частичной мобилизации

Губернатор Брянской области Александр Богомаз и губернатор Орловской области Андрей Клычков в своих каналах в Telеgram в воскресенье дали разъяснения относительно начавшейся частичной мобилизации.
«Сейчас возникает много вопросов о ходе мобилизации. Важно провести разъяснительную работу, чтобы люди знали, кто подлежит частичной мобилизации, все должно быть в строгом соответствии с законом. Главам в районах дал поручение не оставлять без внимания семьи призывников, оперативно реагировать на все их просьбы», — отметил Богомаз.
По информации Андрея Клычкова, с сегодняшнего дня в регионе будут направлены повестки по отдельным военно-учетным специальностям для обеспечения всех задач, поставленных президентом.
«Для того, чтобы избежать недоработок и нарушений законодательства, мы совместно с военным комиссариатом области, районными комиссариатами и ведомствами Правительства в последние дни отработали большой перечень вопросов, который включает в себя необходимость сохранения жизнедеятельности нашего региона и обеспечение его безопасности», — отметил Клычков.
Также оба губернатора сообщили о том, что в регионах действует горячая линия по номеру 122, где граждане могут получить ответы на все вопросы, касающиеся мобилизации.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.