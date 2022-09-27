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Частичная мобилизация: вопросы и ответы
11:48 (мск), источник: РБК

Казахстан пообещал выдавать России фигурантов дел за уклонение

Казахстан может выдать уклонистов, но только если против них возбуждено уголовное дело и они объявлены в розыск. «Военкоматы если будут искать, это не является правовым основанием для их выдачи», — пояснил глава МВД.

Источник: gov.kz

Казахстан будет вынужден выдавать России тех ее граждан, которые разыскиваются за уклонение об мобилизации, сообщил глава МВД Марат Ахметжанов, передает портал «Орда».

Он напомнил о договоре между Казахстаном и Россией по оказанию правовой помощи и экстрадиции.

«Если это уголовное правонарушение, сегодня каждый день, как со стороны России, так и с нашей стороны, ведется выдача в рамках Минской конвенции и в рамках оказания правовой помощи, ратифицированных нашими парламентами», — заявил Ахметжанов.

Он добавил, что если «военкоматы если будут искать, это не является правовым основанием для их выдачи».

С 21 сентября, после объявленной президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации в Казахстан въехали около 98 тыс. россиян, сообщили ранее в МВД соседнего государства. При этом покинули Казахстан за этот срок 64,2 тыс. человек.

Материал дополняется.

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