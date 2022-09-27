Дания сообщила об «огромной утечке» газа из «Северных потоков»

Энергетическое управление Дании после ЧП опасается, что утечки продолжатся, передает местная газета Berlingske. «Там не маленькая трещина. Это действительно огромная дыра», — сказал директор агентства. По его словам, пока слишком рано оценивать повреждения, но «они велики». Подробности о масштабах утечки в агентстве не привели.
Фредериксен назвала произошедшее «чрезвычайной ситуацией» и не исключила, что это «саботаж». «Было три утечки. Даже при условии, что между ними некоторое расстояние… Трудно представить, что это произошло случайно», — пояснила премьер на пресс-конференции во время визита в Польшу, где она приняла участие в открытии газопровода Baltic Pipe.
Вчера, 26 сентября, в газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» зафиксировали падение давления. Первым произошло ЧП на «Северном потоке-2», к вечеру аналогичный инцидент случился на втором газопроводе. Дания и Швеция обнаружили утечки газа на «Северном потоке». Его оператор Nord Stream AG утверждает, что повреждения носят беспрецедентный характер.