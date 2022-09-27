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15:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Дания сообщила об «огромной утечке» газа из «Северных потоков»

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что власти страны очень серьезно относятся к утечкам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». По ее словам, эти ЧП трудно назвать совпадением. Датское энергетическое управление придерживается аналогичного мнения. По данным организации, произошла «огромная утечка газа».

Энергетическое управление Дании после ЧП опасается, что утечки продолжатся, передает местная газета Berlingske. «Там не маленькая трещина. Это действительно огромная дыра», — сказал директор агентства. По его словам, пока слишком рано оценивать повреждения, но «они велики». Подробности о масштабах утечки в агентстве не привели.

Фредериксен назвала произошедшее «чрезвычайной ситуацией» и не исключила, что это «саботаж». «Было три утечки. Даже при условии, что между ними некоторое расстояние… Трудно представить, что это произошло случайно», — пояснила премьер на пресс-конференции во время визита в Польшу, где она приняла участие в открытии газопровода Baltic Pipe.

Вчера, 26 сентября, в газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» зафиксировали падение давления. Первым произошло ЧП на «Северном потоке-2», к вечеру аналогичный инцидент случился на втором газопроводе. Дания и Швеция обнаружили утечки газа на «Северном потоке». Его оператор Nord Stream AG утверждает, что повреждения носят беспрецедентный характер.

СМИ сообщили, что причиной инцидента была диверсия.

Кремль не исключает такую версию.

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Лаура Кеффер

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