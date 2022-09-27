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21:35 (мск), источник: Известия

Дания сочла утечки на «Северных потоках» результатом намеренных действий

Инцидент на «Северных потоках» расценивается властями Дании как результат намеренных действий. Об этом 27 сентября сообщила премьер-министр страны Метте Фредериксен.

Источник: Рассылка

«В настоящее время четкая оценка властей заключается в том, что это намеренные действия», — цитирует ее агентство Reuters.

По мнению властей, утечка произошла из-за взрывов.

При этом Фредериксен отметила, что информации о том, кто мог это сделать, пока нет.

Посольство РФ в Дании в свою очередь заявило, что аварии на «Северных потоках» необходимо расследовать, а результаты должны быть обнародованы.

«Посольство исходит из того, что данное происшествие будет всесторонне расследовано компетентными властями с привлечением всех необходимых для этого сил и средств. Результаты такого расследования должны быть преданы гласности», — говорится в сообщении диппредставительства в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией).

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток—2» в один и тот же день, 26 сентября, было зафиксировано падение давления. Сообщалось, что повреждены три нитки системы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил, что причиной ЧП могла стать диверсия. Он заявил, что происшествие является вопросом, затрагивающим энергобезопасность целого континента.

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