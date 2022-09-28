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00:42 (мск), источник: © РИА Новости

Турчак поздравил жителей Донбасса с результатами референдума

ДОНЕЦК, 28 сен — РИА Новости. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак поздравил жителей ДНР и ЛНР с результатами референдума и заверил, что «совсем скоро мы будем жить в единой семье».

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Хочу от себя лично, от лица команды наблюдателей Федерального собрания РФ, депутатов Госдумы, сенаторов поздравить всех вас, всех жителей Донбасса с историческим выбором, который вы сделали… Сегодня эта мечта осуществилась. Совсем скоро мы с вами будем жить в одной большой, дружной, единой семье, семье большой России», — заявил Турчак на брифинге в Донецке.

По его словам, впереди восстановление народного хозяйства республик и интеграция регионов.

Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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