Турчак поздравил жителей Донбасса с результатами референдума

«Хочу от себя лично, от лица команды наблюдателей Федерального собрания РФ, депутатов Госдумы, сенаторов поздравить всех вас, всех жителей Донбасса с историческим выбором, который вы сделали… Сегодня эта мечта осуществилась. Совсем скоро мы с вами будем жить в одной большой, дружной, единой семье, семье большой России», — заявил Турчак на брифинге в Донецке.
По его словам, впереди восстановление народного хозяйства республик и интеграция регионов.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.