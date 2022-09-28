Заполненные кристаллами гигантские яйца динозавров нашли в Китае Внутренняя поверхность находки была полностью усеяна сияющими минералами
Фоторепортажи
14Скончался Борис Моисеев
15Шквальный огонь: как тушат пожары в Рязанской области
Главное
Частичная мобилизация: вопросы и ответы
02:32 (мск), источник: Известия

США заявили о готовности обсуждать с РФ новый договор на смену СНВ-3

США готовы обсуждать с РФ новый договор на замену СНВ-3, но ждут возобновления инспекций. Об этом «Известиям» заявили в американском посольстве в Москве. Там подчеркнули, что введенные Вашингтоном санкции «совместимы с текущим СНВ и не мешают российским инспекторам проводить проверки в США».

Источник: AP 2022

«Президент [США Джо] Байден ясно дал понять, что США готовы вести переговоры о новой структуре, которая заменит СНВ, но нам нужен добросовестный партнер, готовый действовать. Первый шаг — возобновление инспекций в соответствии с существующим новым договором о СНВ, и мы пытаемся работать с Россией в этом направлении», — уточнили в посольстве.

В диппредставительстве добавили, что проверки по СНВ-3 были приостановлены из-за пандемии в марте 2020 года, «которая пошла на убыль, и теперь обе стороны могут безопасно возобновить их».

«Санкции и ограничительные меры, введенные в результате неспровоцированной России против Украины, совместимы с договором о СНВ и не мешают российским инспекторам проводить проверки в США по ДСНВ», — заявили в американском посольстве.

Ранее, 8 августа, Россия уведомила США о том, что временно выводит свои объекты из-под инспекционной деятельности в рамках СНВ, поскольку, как уточнил посол РФ в США Анатолий Антонов, американцы не выдают визы российским пилотам и чисто технически блокируют проведение инспекций.

При этом в МИД РФ ранее сообщили, что «подобных препятствий для приезда американских инспекторов в Россию нет».

Справка
Как россиянам получить визу в ЕС. Что изменилось и какие документы нужныПриостановка упрощенного визового режима и ограничение пересечения границ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатия