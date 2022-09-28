Заполненные кристаллами гигантские яйца динозавров нашли в Китае Внутренняя поверхность находки была полностью усеяна сияющими минералами
Фоторепортажи
16Шииты захватили правительственный дворец в Ираке
16Прощание с Дарьей Дугиной
02:37 (мск), источник: Известия

В ЛНР рассказали о процедуре вхождения республики в состав РФ

Точкой отсчета для присоединения Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛДНР), территорий Запорожской и Луганской областей к России после референдумов станут обращения их фактических властей к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом «Известиям» заявил посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Дальше, чем подведение итогов референдума и обращения глав республик к президенту России, рассказать подробно не смогу. Сейчас наша задача завершить голосование, правильно оформив все процедурные моменты. После этого пойдет юридически оформленная процедура. Наш ЦИК говорит, что готов подвести итоги завтра [28 сентября], после этого будет процедурный момент. После этого должно быть сформулировано обращение. Если оптимистично, то это произойдет завтра, пессимистично — до конца недели. Точка отсчета наступит, когда мы обратимся к президенту РФ», — сказал он.

Глава ЛНР Леонид Пасечник ближе к вечеру сообщил, что обращение уже подготовлено и 27—28 сентября он намерен приехать с ним в Москву.

27 сентября в признанных Россией Луганской и Донецкой Народной Республиках (ЛДНР) и подконтрольной ей Запорожской и Херсонской областях завершились референдумы о вхождении в состав РФ. Они проходили с 23 сентября в течение пяти дней: в первые четыре люди голосовали на дому, в заключительный — 27-го — на избирательных участках. Голосования проходили как на местах, так и на участках на территории РФ.

Спецоперация на Украине
ВС РФ уничтожили БПЛА «Байрактар» и сбили два МиГ-29
Путин назвал приоритетом для России спасение людей в Донбассе
Песков: Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной
Еще двое депутатов попросились на военную операцию
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта