Россия созовет Совбез ООН из-за взрывов на «Северных потоках»

«Россия намерена созвать официальное заседание СБ ООН в связи с провокациями в отношении трубопроводов СП-1 и СП-2», — написала Захарова в Telegram.
В Кремле отрицают причастность России к авариям и считают, что из-за случившегося США наращивают прибыль. Незадолго до этого Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена подтвердить или опровергнуть причастность его страны к авариям.
По данным газеты Tagesspiegel, службы безопасности Германии предполагают, что три трубы газопроводов могут оказаться непригодными для ремонта. Если их не отремонтировать быстро, то соленая вода, попавшая в трубы, вызовет коррозию.
В качестве причины аварий назывались диверсии. Газета Tagesspiegel писала, что, по одной из версий, водолазы могли прикрепить взрывчатку к трем трубам.