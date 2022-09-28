Ученые выяснили, почему рябит Млечный ПутьСпециалисты обнаружили рябь в больших частях внешнего диска галактики
Фоторепортажи
29Боже храни короля: биография Карла III в фотографиях
9Начало нового учебного года в школах России
Главное
Частичная мобилизация: вопросы и ответы
17:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия созовет Совбез ООН из-за взрывов на «Северных потоках»

Представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила о намерении созвать заседание Совбеза ООН из-за повреждений «Северного потока» и «Северного потока — 2». Она сочла произошедшее «провокациями».

Источник: AP 2022

«Россия намерена созвать официальное заседание СБ ООН в связи с провокациями в отношении трубопроводов СП-1 и СП-2», — написала Захарова в Telegram.

В Кремле отрицают причастность России к авариям и считают, что из-за случившегося США наращивают прибыль. Незадолго до этого Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена подтвердить или опровергнуть причастность его страны к авариям.

По данным газеты Tagesspiegel, службы безопасности Германии предполагают, что три трубы газопроводов могут оказаться непригодными для ремонта. Если их не отремонтировать быстро, то соленая вода, попавшая в трубы, вызовет коррозию.

В качестве причины аварий назывались диверсии. Газета Tagesspiegel писала, что, по одной из версий, водолазы могли прикрепить взрывчатку к трем трубам.

Новость дополняется.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Бегущим призывникам вручат повестки на границе
Определены лучшие менеджеры России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ООН