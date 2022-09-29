Эрдоган призвал Путина дать еще один шанс переговорам по Украине

«Президент Эрдоган призвал российского лидера Владимира Путина предоставить еще один шанс переговорам и сообщил, что готов к посреднической роли в этом процессе», — говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что для обеспечения «более позитивных событий необходимы меры по снижению напряженности». «В этой связи турецкий лидер сообщил, что ожидает соответствующие шаги, способствующие этому процессу, в частности в вопросе вхождения в состав России ряда районов Украины», — отмечается в релизе.
Эрдоган, кроме того, выразил удовлетворение итогами работы по обмену пленными между РФ и Украиной, «над которым продолжительное время работали», и реализацией совместного с ООН механизма по выполнению заключенных 22 июля стамбульских договоренностей по вывозу сельскохозяйственной продукции с Украины. В этой связи турецкий президент высказался за продление зерновой сделки и бесперебойный вывоз удобрений из РФ.
«Президент Эрдоган также отметил, что продление срока механизма [вывоза зерна], который истекает в ноябре, отвечает общим интересам. Он подчеркнул, что продолжается работа над бесперебойным вывозом удобрений и зерновых из России», — говорится в сообщении.