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21:33 (мск), источник: ТАСС

Эрдоган призвал Путина дать еще один шанс переговорам по Украине

АНКАРА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг вечером провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого были рассмотрены перспективы урегулирования украинского кризиса, сообщила администрация турецкого президента по итогам состоявшихся переговоров.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Президент Эрдоган призвал российского лидера Владимира Путина предоставить еще один шанс переговорам и сообщил, что готов к посреднической роли в этом процессе», — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что для обеспечения «более позитивных событий необходимы меры по снижению напряженности». «В этой связи турецкий лидер сообщил, что ожидает соответствующие шаги, способствующие этому процессу, в частности в вопросе вхождения в состав России ряда районов Украины», — отмечается в релизе.

Зерновая сделка

Эрдоган, кроме того, выразил удовлетворение итогами работы по обмену пленными между РФ и Украиной, «над которым продолжительное время работали», и реализацией совместного с ООН механизма по выполнению заключенных 22 июля стамбульских договоренностей по вывозу сельскохозяйственной продукции с Украины. В этой связи турецкий президент высказался за продление зерновой сделки и бесперебойный вывоз удобрений из РФ.

«Президент Эрдоган также отметил, что продление срока механизма [вывоза зерна], который истекает в ноябре, отвечает общим интересам. Он подчеркнул, что продолжается работа над бесперебойным вывозом удобрений и зерновых из России», — говорится в сообщении.

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