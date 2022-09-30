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09:55 (мск), источник: РБК

Патрушев назвал выгодополучателя взрывов на «Северных потоках»

Необходимы скоординированные усилия по расследованию взрывов на газопроводах системы «Северный поток», при этом очевидно, что их основным выгодополучателем являются США.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на совещании глав разведслужб стран СНГ заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Буквально с первых минут после сообщений о взрывах на газопроводах “Северный поток” и “Северный поток 2” Запад развернул активную кампанию по поиску виновных. Однако очевидно, что основным выгодополучателем, прежде всего экономически, являются США», — сказал Патрушев.

Он также назвал необходимым «предпринять скоординированные усилия с целью разоблачения заказчиков и исполнителей этого преступления, что стало бы хорошим примером нашего сотрудничества».

Взрывы на трех нитках газопроводов «Северный поток», которые привели к резкому падению давления в трубах и остановке прокачки, произошли 26 сентября.

НАТО признало повреждение труб преднамеренной диверсией. «Вся имеющаяся в настоящее время информация указывает на то, что это результат преднамеренных, безрассудных и безответственных актов диверсии. Эти утечки создают риски для судоходства и наносят существенный ущерб окружающей среде. Мы поддерживаем проводимые расследования, направленные на установление происхождения ущерба», — говорится в сообщении.

Однако ни одна из сторон пока не назвала подозреваемых в подрыве пролегающих на морском дне труб. Кремль в первые дни после аварии избегал резких оценок и призывал расследовать инциденты. 29 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что аварии являются актами на «государственном уровне».

«Масштабы разрушений свидетельствует о том, что это действительно некий акт, и, конечно, представить себе, что такая акция террористическая могла состояться без вовлеченности какого-то государства, очень трудно», — сказал он.

Утечка газа на трубопроводе «Северный поток-1» прекратится в понедельник, 3 октября, спрогнозировали в компании-операторе проекта Nord Stream AG. Представитель компании отказался делать прогноз о том, когда газопровод может снова быть введен в эксплуатацию, отметив, что сначала нужно оценить ущерб от разрушений. «Оценку можно будет провести на месте, как только нам удастся приблизиться к району [происшествия]. Сейчас это запретная зона», — сказал он агентству.

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