Патрушев заявил, что данных о вине Запада в ЧП на «Северных потоках» нет

«У нас нет таких данных, но у нас есть информация о том, что раньше они это делали, через некоторое время мы тоже это скажем», — заявил Патрушев.
26 сентября на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» произошли подводные взрывы, которые, по данным оператора — «дочки» «Газпрома» Nord Stream AG, — привели к беспрецедентным нарушениям на трех нитках газопроводов. На месте происшествия зафиксировали четыре утечки — в особых экономических зонах Дании и Швеции.
Россия, как и страны Запада, не исключает версию о саботаже. Президент Владимир Путин заявил о «беспрецедентной диверсии, по сути — акте международного терроризма», а на следующий день сказал, что взрывы устроили те, кому это выгодно, обвинив в произошедшем «англосаксов». Патрушев также уверен, что, хотя страны Запада развернули «активную кампанию по поиску виновных», «основным выгодополучателем» являются США.
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал возмутительными предположения Москвы о причастности стран Запада к произошедшему. «Мне действительно нечего возразить на абсурдные утверждения президента Путина о том, что мы или наши партнеры или союзники каким-то образом ответственны за это», — сказал он (цитата по Telegraph). Он также пообещал, что Вашингтон постарается установить причины произошедшего и обнародует эту информацию.
30 сентября пройдет заседание Совета Безопасности ООН, посвященное взрывам на газопроводах. Перед ним Дания и Швеция направили Совбезу организации письмо, в котором изложили известные факты о ЧП.