Посол России рассказал о бегстве участников демарша на конференции ЮНЕСКО

«Результаты работы и результаты конференции ЮНЕСКО я оцениваю положительно. Сегодня была принята консенсусом итоговая декларация конференции, довольно объемный и неконфликтный документ, поэтому он был поддержан всеми участниками мероприятия. Но уже после принятия этого документа имел место демарш представителей недружественных стран», — рассказал российский дипломат.
В демарше, по его словам, участвовали страны Евросоюза, «англосаксы, младоевропейцы, то есть Восточная Европа, и ряд других примкнувших делегаций», всего — 48 стран.
По словам Коронелли, обвиняющие Россию из-за событий на Украине не стали слушать ответ российской делегации, что подтверждает их нежелание вести диалог.
«Без внимания этот демарш мы не оставили — был очень жесткий и вполне конкретный ответ руководителя нашей делегации. Во время ответа участники демарша побежали из зала как крысы, это лишний раз подтверждает, что других мнений и оценок они слышать не желают», — отметил посол.
По окончании конференции, как рассказал Коронелли, представители ряда делегаций, включая ЮАР, подошли к российским делегатам со словами поддержки и одобрения работы российской команды.
Всемирная конференция ЮНЕСКО по культурной политике и устойчивому развитию Mondiacult-2022 прошла 28—30 сентября в Мехико. В 22 пунктах итогового документа страны-участницы ЮНЕСКО сформулировали свои приоритеты и кратко представили перспективный план действий, «задействующий преобразующее влияние культуры в целях устойчивого развития».