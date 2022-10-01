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03:47 (мск), источник: © РИА Новости

Посол России рассказал о бегстве участников демарша на конференции ЮНЕСКО

МЕХИКО, 1 окт — РИА Новости. Почти 50 недружественных России стран устроили демарш на закрытии всемирной конференции ЮНЕСКО в Мехико, упрекая организаторов за приглашение России, рассказал РИА Новости посол в Мексике Виктор Коронелли.

Источник: © РИА Новости

«Результаты работы и результаты конференции ЮНЕСКО я оцениваю положительно. Сегодня была принята консенсусом итоговая декларация конференции, довольно объемный и неконфликтный документ, поэтому он был поддержан всеми участниками мероприятия. Но уже после принятия этого документа имел место демарш представителей недружественных стран», — рассказал российский дипломат.

В демарше, по его словам, участвовали страны Евросоюза, «англосаксы, младоевропейцы, то есть Восточная Европа, и ряд других примкнувших делегаций», всего — 48 стран.

По словам Коронелли, обвиняющие Россию из-за событий на Украине не стали слушать ответ российской делегации, что подтверждает их нежелание вести диалог.

«Без внимания этот демарш мы не оставили — был очень жесткий и вполне конкретный ответ руководителя нашей делегации. Во время ответа участники демарша побежали из зала как крысы, это лишний раз подтверждает, что других мнений и оценок они слышать не желают», — отметил посол.

По окончании конференции, как рассказал Коронелли, представители ряда делегаций, включая ЮАР, подошли к российским делегатам со словами поддержки и одобрения работы российской команды.

Всемирная конференция ЮНЕСКО по культурной политике и устойчивому развитию Mondiacult-2022 прошла 28—30 сентября в Мехико. В 22 пунктах итогового документа страны-участницы ЮНЕСКО сформулировали свои приоритеты и кратко представили перспективный план действий, «задействующий преобразующее влияние культуры в целях устойчивого развития».

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