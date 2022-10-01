В Думу внесли законопроекты об отсрочке для многодетных отцов

В Госдуму внесли поправки в закон о мобилизации, которыми предлагается предоставить отсрочку для россиян, которые воспитывают трех или более детей до 18 лет, и отцам, воспитывающих одного ребенка без матери. Документ подготовила партия «Новые люди», копия есть у ТАСС.
Поправками в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» также предлагается предоставить отсрочку мужчинам с двумя и более детьми до 18 лет на иждивении и беременной женой со сроком не менее 22 недель. Кроме того, законопроект предусматривает отсрочку единственным кормильцам в семье, где есть дети-инвалиды, и единственным сыновьям и дочерям одинокого родителя.
В документе также предусмотрена отсрочка сыновьям и родным братьям военных, проходивших военную службу и погибших при исполнении обязанностей на службе.
Законопроект с аналогичными предложениями ранее внесли в Госдуму группа депутатов от КПРФ. В нем дополнительно предлагается предоставить отсрочку многодетным отцам с тремя и более детьми до 18 лет и до 23 лет, когда ребенок учится на дневном отделении вуза.
«В случае принятия законопроекта большее количество многодетных семей получат право на отсрочку по мобилизации, что будет направлено на реализацию демографической политики в Российской Федерации и гарантию прав несовершеннолетних», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября, спустя семь месяцев после начала спецоперации на Украине. Призвать планируется 300 тыс. человек из числа тех, кто служил, имеет боевой опыт и военную специальность, сообщал министр обороны Сергей Шойгу. Освободят от службы непригодных к ней, ухаживающих за родственниками и инвалидами I группы, отдельных специалистов в сфере IT, финансов, связи и СМИ, заявляли в Минобороны.
Указом президента отсрочку от мобилизации получили студенты колледжей и вузов, а правительство ее предоставило руководителям, специалистам и рабочим предприятий ОПК, выполняющих государственный заказ.
После начал мобилизации власти некоторых регионов признали ошибки при проведении призыва. Так, в Бурятии по повестке вызвали, но потом отпустили домой после уточнения данных 70 многодетных отцов. После этого Путин призвал исправлять «все ошибки», допущенные при проведении мобилизации.
На фоне мобилизации в Госдуму также внесли законопроект, которым предлагается унифицировать в России статус многодетной семьи, поскольку в законодательстве он не прописан.