Новак назвал заинтересованных в выводе из строя «Северных потоков»

Он напомнил, что и США, и Украина, и Польша в свое время говорили о том, что «эта инфраструктура не будет работать», и обещали все сделать для этого.
«Поэтому, конечно, в этом надо серьезно разобраться», — добавил Новак.
Отвечая на вопрос, может ли попадание воды в прорыв вывести магистрали из строя, он отметил, что таких аварий еще не было, а значит, однозначно судить сложно.
Утечку газа на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» обнаружили 26 сентября, причем сразу в четырех местах. В это время оба газопровода не работали — прокачку по «Северному потоку» приостановили с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных западными санкциями, а «Северный поток — 2», который достроили в 2021 году, так и не ввели в эксплуатацию. Тем не менее они оставались заполненными газом.
Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной аварии стали диверсии.
Кремль назвал случившееся актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, «англосаксам уже мало санкций», они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.