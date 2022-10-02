Президент Буркина-Фасо подал в отставку и покинул страну после переворота

По информации радиостанции, президент сам предложил уйти отставку, чтобы избежать столкновений и человеческих жертв. В обмен на это он выдвинул несколько условий: он попросил гарантировать ему и его солдатам безопасность, соблюдать договоренности по ЭКОВАС, а также восстановить конституционный порядок в стране к 1 июля 2024 года с проведением президентских выборов.
Новым президентом стал 34-летний капитан Ибрагим Траоре. Он заявил, что прошлый президент был неспособен стабилизировать ситуацию в стране из-за нападений боевиков. Экс-президент свергнул своего предшественника в результате переворота по той же причине. Рок Марк Кристиан Каборе, возглавлявший страну до него, был единственным главой государства, которого избрали граждане на выборах.
С 1960 года, когда африканская страна получила независимость, в ней шесть раз сменилась власть в результате государственных переворотов или протестов.