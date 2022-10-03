Мирошник назвал условие для установления мира в «новых регионах» России

«Освобождение оккупированных территорий и демилитаризация противника — это обязательное условие установления мира и безопасности на территориях, вошедших в состав России. Запад объявил войну на уничтожение, поэтому чтобы выжить — нужно победить», — сказал он корреспонденту ТАСС.
«Сейчас наступил период, когда Россия сосредотачивается для нанесения ответного удара, освобождения и защиты уже своих территорий. И военные действия сейчас только активизируются. И нам необходимо выстоять», — подчеркнул Мирошник.
По словам посла, в ближайшее время потребуется провести полномасштабную военную операцию, чтобы нанести тотальный удар по киевскому режиму, а также концентрация усилий и полноценное военное освоение «новых территорий», которые войдут в состав России. «Резкий перелом [в обстановке на линии соприкосновения] не наступил и мгновенно не наступит [после вхождения четырех регионов в состав России]», — отметил он.
С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. Подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ. В пятницу президент РФ Владимир Путин и главы ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. В воскресенье Конституционный суд России одобрил внесенный президентом РФ пакет документов, а Путин внес на ратификацию в Госдуму проекты конституционных законов о принятии в состав России новых регионов.