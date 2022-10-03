Литва объявила временного поверенного в делах России персоной нон грата

«Третьего октября в МИД Литвы был вызван представитель посольства России в Литве, ему вручена нота, в соответствии с которой временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь объявляется персоной нон грата. Рябоконь обязан покинуть страну в течение пяти дней», — говорится в сообщении.
МИД Литвы утверждает, что «действия и высказывания Сергея Рябоконя несовместимы со статусом дипломата, могут трактоваться как вмешательство во внутренние дела принимающего государства и поэтому считаются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях».
В министерстве также отметили, что представителю российского посольства был выражен «решительный протест» в связи с вступлением в состав РФ ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.