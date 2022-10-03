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13:56 (мск), источник: © РИА Новости

Литва объявила временного поверенного в делах России персоной нон грата

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь объявлен персоной нон грата, ему предписано покинуть страну в течение пяти дней, сообщил МИД балтийской республики.

Источник: © РИА Новости

«Третьего октября в МИД Литвы был вызван представитель посольства России в Литве, ему вручена нота, в соответствии с которой временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь объявляется персоной нон грата. Рябоконь обязан покинуть страну в течение пяти дней», — говорится в сообщении.

МИД Литвы утверждает, что «действия и высказывания Сергея Рябоконя несовместимы со статусом дипломата, могут трактоваться как вмешательство во внутренние дела принимающего государства и поэтому считаются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях».

В министерстве также отметили, что представителю российского посольства был выражен «решительный протест» в связи с вступлением в состав РФ ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

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