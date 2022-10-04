Лукашенко подтвердил участие Белоруссии в СВО без военных республики

«Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства», — цитирует президента агентство БелТА.
Как пояснил белорусский лидер, участие Белоруссии в спецоперации заключается в том, чтобы не допустить распространения конфликта на территорию своей страны. А, кроме того, предотвратить нанесения ударов по Белоруссии под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Латвии и Литвы.
«Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие», — подчеркнул глава государства.
Ранее, 30 сентября, Лукашенко заявил, что мира на Украине возможно достичь в течение нескольких дней при искреннем желании европейцев. Белорусский лидер добавил, что Минск всегда был сторонником переговорного процесса и именно на белорусской земле прошли три раунда переговоров России и Украины.
До этого, 29 сентября, в министерстве обороны Белоруссии сообщили, что в настоящее время в Вооруженных силах Республики Беларусь мероприятия по мобилизации не проводятся. А все военные сборы носят плановый характер и заблаговременно утверждены правовыми актами.
20 сентября Лукашенко исключил удар в спину российским военным со стороны Белоруссии. Белорусский лидер добавил, что весной он поручал министерству обороны проработать на практике действия на границе с Украиной. Аналогичный вопрос был поставлен и по прикрытию северо-западной границы. По словам Лукашенко, надо защищать свою страну.
21 сентября госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович отметил, что ВС страны в случае перехода границы и каких-либо провокаций со стороны соседних стран готовы дать отпор.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.