МИД Казахстана вызовет посла России после заявления Захаровой

Об этом ТАСС рассказал представитель казахского внешнедипломатического ведомства Айбек Смадияров.
Накануне Захарова заявила, что Казахстан нарушил свои заверения о том, что «бандеровский эмиссар никогда не вернется» в Астану. Она также объявила о вызове посла Казахстана Ермека Кошербаева в МИД России, где тому указали на категорическую неприемлемость подобной ситуации.
По словам Смадиярова, тональность комментария Захаровой «диссонирует с характером союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров», в связи с чем МИД Казахстана вызовет в среду посла России «для разговора».
«В настоящее время от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Астане. Хотел бы отметить, что с украинской стороной у нас есть полное взаимопонимание по этому вопросу», — добавил представитель казахского МИДа.
В конце августа Захарова опубликовала в своем телеграм-канале фрагмент из интервью Врублевского блогеру Диасу Кузаирову, где украинский посол заявил, что Украина постарается «убить как можно больше русских». «Такое может говорить только посол террористического режима. Восемь лет киевские нацисты убивали молча, обвиняя во всем Москву, теперь о планах национальной чистки говорят открыто», — написала тогда Захарова. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать юридическую оценку высказывания дипломата. МИД Казахстана заявил о неприемлемости слов Врублевского и вызвал его для беседы.
5 сентября представитель казахстанского МИДа Айбек Смадияров отметил, что посол принес извинения на встрече с замминистра Ермухамбетом Конуспаевым. Смадияров тогда добавил, что Врублевский находится в отпуске.