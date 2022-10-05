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10:45 (мск), источник: РБК

Между Крымом и Херсонской областью убрали таможню

Государственная граница между Херсонской областью и Крымом приобрела статус административной, таможенный контроль не осуществляется. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил замглавы ВГА Кирилл Стремоусов.

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Источник: РИА "Новости"

«Государственная граница стала административной. Но учитывая, что мы являемся прифронтовой зоной, на контрольно-пропускных пунктах работает погранслужба и ФСБ для фильтрации, чтобы не допустить проникновения (диверсантов), но таможня отсутствует», — рассказал он.

В пунктах пропуска больше нет таможенного пропуска и контроля.

В другом вошедшем в состав России регионе, ЛНР, заявили о долгом и сложном процессе ликвидации таможни. По словам представителя ЛНР в Москве Родиона Мирошника, процесс может занять несколько месяцев.

Ранее в Государственной думе заявили, что таможенный контроль между Россией и ее новыми территориями может быть ликвидирован в ближайшее время. Однако границы в «какой-то форме» останутся.

«Понятно, что таможни, скорее всего, ее не будет уже в самые ближайшие дни, а границы — это безопасность нашего государства, они в какой-то форме просуществуют», — отметил замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

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