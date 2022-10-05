Ученые восстановили облик жившей 31 тысячу лет назад женщиныЧереп одного из старейших Homo sapiens оказался женским, а не мужским, как считалось раньше.
Фоторепортажи
16Прощание с Дарьей Дугиной
9Начало нового учебного года в школах России
Главное
Частичная мобилизация: вопросы и ответы
15:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Кадыров получил звание генерал-полковника

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил звание генерал-полковника. Об этом он сообщил в Telegram-канале в день своего рождения.

Источник: РИА "Новости"

«Хочу поделиться с вами еще одной приятной новостью. Президент России присвоил мне звание генерал-полковника. Указ вышел за номером 709. Владимир Владимирович лично сообщил мне об этом и поздравил меня», — написал он. Приказ о присвоении ему звания опубликован не был.

По словам Рамзана Кадырова, в разговоре по телефону Владимир Путин попросил пожелать от его имени всем жителям Чечни «благополучия, удачи и успехов».

В конце марта Рамзан Кадыров стал генерал-лейтенантом. В 2004 году глава Чечни получил звание Героя Российской Федерации. В 2009 году Рамзан Кадыров получил звание генерал-майора МВД. Летом 2020 года при переходе из МВД в Росгвардию он сохранил это звание.

Анастасия Ларина

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стало известно, как поддержат семьи мобилизованных москвичей
Раскрыты причины смерти мобилизованных в Свердловской области
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Кадыров Рамзан