15:48 (мск), источник: Коммерсантъ
Кадыров получил звание генерал-полковника
Глава Чечни Рамзан Кадыров получил звание генерал-полковника. Об этом он сообщил в Telegram-канале в день своего рождения.
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«Хочу поделиться с вами еще одной приятной новостью. Президент России присвоил мне звание генерал-полковника. Указ вышел за номером 709. Владимир Владимирович лично сообщил мне об этом и поздравил меня», — написал он. Приказ о присвоении ему звания опубликован не был.
По словам Рамзана Кадырова, в разговоре по телефону Владимир Путин попросил пожелать от его имени всем жителям Чечни «благополучия, удачи и успехов».
В конце марта Рамзан Кадыров стал генерал-лейтенантом. В 2004 году глава Чечни получил звание Героя Российской Федерации. В 2009 году Рамзан Кадыров получил звание генерал-майора МВД. Летом 2020 года при переходе из МВД в Росгвардию он сохранил это звание.
Анастасия Ларина