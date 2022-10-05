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18:04 (мск), источник: © РИА Новости

ЗАЭС перейдет в собственность России

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Запорожская АЭС переходит в собственность России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Источник: © РИА Новости

«Правительству РФ: а) обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и иного имущества, необходимого для осуществления ее деятельности; б) принять меры, направленные на создание федерального государственного унитарного предприятия “Запорожская АЭС” в целях обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции», — говорится в указе.

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