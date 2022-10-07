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Частичная мобилизация: вопросы и ответы
17:45 (мск), источник: Daily Storm

Кадыров призвал уезжающих из России мужчин сменить имена на женские и надеть юбки

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посоветовал тем, кто уезжает из России, надеть юбки и сменить имена на женские. Политик отметил, что не понимает, как люди могут бросать свою Родину в трудный час. Об этом он сказал в ходе торжественного построения бойцов силовых подразделений, которое прошло на территории военной базы в Ханкале в пятницу, 7 октября.

Источник: РИА "Новости"

Таким трусам я советую надеть юбки и сменить имена на женские. Хотя даже женщины в нашей истории имели мужество сражаться до конца наравне с мужчинами.

Рамзан Кадыров
глава Чеченской Республики

Глава Чечни напомнил, что в РФ объявлена лишь частичная мобилизация, однако этого достаточно, чтобы каждый человек выполнил свой долг и сам предложил полезные в бою навыки. Участие в построении также приняли врио главы ДНР Денис Пушилин и депутат Госдумы Адам Делимханов.

Кадыров уже не в первый раз обращается к тем, что уклоняется от призыв в армию по мобилизации.

Он отметил, что такие люди требуют что-то от государства, хотят «расширить свою зону комфорта», они «до мозга костей патриоты», но когда речь зашла о призыве — трусы, «рабы заячьей души».

Ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что в ходе частичной мобилизации в ВС РФ прибыли более 200 тысяч граждан РФ. Их обучение проходит на 80 полигонах и в шести учебных центрах. Солдат обеспечивают необходимыми комплектами одежды и другим имуществом.

21 сентября в России началась частичная мобилизация. Власти планируют призвать 300 тысяч резервистов — тех, кто отслужил в армии, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт. В Минобороны отметили, что под мобилизацию не подпадут люди с высшим образованием, работающие в IT-компаниях, операторах связи, некоторых СМИ и финансовых компаниях.

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