Кадыров призвал уезжающих из России мужчин сменить имена на женские и надеть юбки

Глава Чечни напомнил, что в РФ объявлена лишь частичная мобилизация, однако этого достаточно, чтобы каждый человек выполнил свой долг и сам предложил полезные в бою навыки. Участие в построении также приняли врио главы ДНР Денис Пушилин и депутат Госдумы Адам Делимханов.
Кадыров уже не в первый раз обращается к тем, что уклоняется от призыв в армию по мобилизации.
Ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что в ходе частичной мобилизации в ВС РФ прибыли более 200 тысяч граждан РФ. Их обучение проходит на 80 полигонах и в шести учебных центрах. Солдат обеспечивают необходимыми комплектами одежды и другим имуществом.
21 сентября в России началась частичная мобилизация. Власти планируют призвать 300 тысяч резервистов — тех, кто отслужил в армии, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт. В Минобороны отметили, что под мобилизацию не подпадут люди с высшим образованием, работающие в IT-компаниях, операторах связи, некоторых СМИ и финансовых компаниях.