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Частичная мобилизация: вопросы и ответы
22:44 (мск), источник: © РИА Новости

В Минобороны призвали не отменять новогодние праздники в регионах

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Отменять в регионах празднование Нового года, чтобы направить средства для помощи мобилизованным, не надо, сообщил в пятницу замминистра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Источник: © РИА Новости

Ранее в отдельных российских регионах выступили с инициативой отменить новогодние праздничные мероприятия для направления сэкономленных средств в поддержку мобилизованных граждан.

«Мы, безусловно, признательны за оказываемую сегодня во всех регионах активную поддержку Вооруженных сил РФ и проведения частичной мобилизации. Вместе с тем хочу подчеркнуть, что никакой необходимости отменять праздничные новогодние мероприятия в российских регионах, чтобы направить сэкономленные средства для обеспечения наших военнослужащих, включая призванных в ходе частичной мобилизации, нет», — сказал Горемыкин.

Поэтому, добавил генерал, инициативы в отдельных регионах по отмене новогодних праздничных мероприятий для детей под предлогом поддержки Вооруженных сил являются преждевременными и ненужными.

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