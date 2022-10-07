В Минобороны призвали не отменять новогодние праздники в регионах

Ранее в отдельных российских регионах выступили с инициативой отменить новогодние праздничные мероприятия для направления сэкономленных средств в поддержку мобилизованных граждан.
«Мы, безусловно, признательны за оказываемую сегодня во всех регионах активную поддержку Вооруженных сил РФ и проведения частичной мобилизации. Вместе с тем хочу подчеркнуть, что никакой необходимости отменять праздничные новогодние мероприятия в российских регионах, чтобы направить сэкономленные средства для обеспечения наших военнослужащих, включая призванных в ходе частичной мобилизации, нет», — сказал Горемыкин.
Поэтому, добавил генерал, инициативы в отдельных регионах по отмене новогодних праздничных мероприятий для детей под предлогом поддержки Вооруженных сил являются преждевременными и ненужными.