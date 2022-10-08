12:02 (мск), источник: Lenta.Ru
МИД Китая прокомментировал предложение Маска по Тайваню
Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, а китайские власти намерены обеспечить мирное воссоединение материковой части КНР с островом Тайвань.
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Так официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала предложение американского миллиардера Илона Маска по решению тайваньского вопроса, передает РИА Новости.
«Во-первых, тайваньский вопрос является внутренним делом Китая. Позиция Китая в решении тайваньского вопроса последовательна и ясна. Мы будем придерживаться основного курса на мирное воссоединение страны, принципа “одна страна — две системы”», — сообщила дипломат.
Представитель китайского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Китай будет решительно пресекать попытки сепаратистов добиться независимости Тайваня, решительно противодействовать вмешательству внешних сил и защищать государственный суверенитет и территориальную целостность.
Ранее Маск предложил сделать Тайвань специальным административным районом Китая по примеру Гонконга. По его мнению, конфликт из-за острова неизбежен, но очень дорого обойдется миру. Бизнесмен оценил ущерб мировой экономики от возможного тайваньского конфликта в 30 процентов ВВП.