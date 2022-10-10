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00:31 (мск), источник: © РИА Новости

Медведев рассказал об ответе на теракт на Крымском мосту

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал ЧП на Крымском мосту террористическим актом и диверсией, совершенной криминальным киевским режимом, ответом России на этот теракт может быть только прямое уничтожение террористов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Заказчик и исполнитель преступления — несостоявшееся государство Украина. Это террористический акт и диверсия, совершенные криминальным киевским режимом. Сомнений нет, да и не было. Все доклады и выводы сделаны. Ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов. Так, как это и принято в мире. Именно этого ждут граждане России», — заявил Медведев журналистке из Донбасса Надане Фридрихсон, ответы она опубликовала с своем Telegram-канале.

В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.

В воскресенье вечером президент России Владимир Путин провел встречу с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Он сообщил о возбуждении дела в связи с терактом на Крымском мосту и уточнил, что его заказчиками и исполнителями являются спецслужбы Украины. В понедельник у Путина запланировано заседание Совбеза.

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