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Частичная мобилизация: вопросы и ответы
07:08 (мск), источник: РБК

Генсек ООН призвал Совбез срочно ввести военный контингент в Гаити

Совету Безопасности ООН следует срочно рассмотреть возможность немедленного развертывания в Гаити международных вооруженных сил для преодоления гуманитарного кризиса, говорится в обращении генсека организации Антониу Гутерриша. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Источник: Reuters

«Генеральный секретарь по-прежнему серьезно обеспокоен ситуацией в Гаити, где произошла вспышка холеры на фоне резкого ухудшения ситуации с безопасностью, которое парализовало страну», — сказано в сообщении.

Топливный терминал в Варре был блокирован, из-за чего затруднились действия по предотвращению распространения инфекции, в том числе остановилось распределение питьевой воды. Генсек ООН призвал обеспечить распределение среди жителей и медицинскими учреждениями Гаити воды, топлива, продуктов питания и лекарств. Гутерриш подчеркнул важность спасения жизней.

Ввести военных попросили власти Гаити, указал Гутерриш, ситуация должна рассматриваться как чрезвычайная.

Правительство Гаити во главе с премьер-министром Ариэлем Анри запросили ввод международного военного контингента в пятницу, 7 октября. Кабинет министров одобрил документ, который давал Анри полномочия попросить другие государства начать «немедленное развертывание специализированных вооруженных сил в достаточном количестве», чтобы остановить кризис по всей стране, частично вызванный «преступными действиями вооруженных банд». «Необходимо возобновить деятельность, чтобы избежать полного удушья национальной экономики», — говорилось в документе.

Офис координатора ООН по Гаити предложил организовать гуманитарный коридор для доставки топлива и помощи нуждающимся, пишет Associated Press. В ООН также указали, что Гаити столкнулось с новой вспышкой холеры — зарегистрированы десятки заболевших, несколько человек умерли.

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