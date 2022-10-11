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18:35 (мск), источник: © РИА Новости

Столтенберг прямо признал, что НАТО воюет с Россией, заявил Медведев

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что победа России будет означать поражение альянса, прямым подтверждением участия этого блока в войне против РФ.

Источник: © РИА Новости

Столтенберг выступил во вторник на пресс-конференции, предваряющей заседания глав минобороны блока, которые пройдут 12—13 октября в Брюсселе.

Тезис генсека НАТО о том, что победа России будет означать поражение Североатлантического альянса, — прямое подтверждение блоком своего участия в войне против нашей страны. Как говорится — не от большого ума, но от чистого сердца. Честный норвежский парень наконец-то признал это.

Дмитрий Медведев

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — «освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России».

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